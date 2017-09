DZ Bank senkt Jenoptik auf 'Halten' - Fairer Wert 26,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Jenoptik":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktien von Jenoptik von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, ihren fairen Wert aber bei 26,50 Euro belassen.Das Technologieunternehmen sei auf Kurs in Richtung Jahresziele, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer Studie vom Dienstag. Auch die jüngste Übernahme von Five Lakes Automation bewertet er positiv. Auf dem aktuellen Kursniveau hält Schlamp die Aktie aber für weitgehend angemessen bewertet./ag/das Datum der Analyse: 12.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.