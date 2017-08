DZ Bank hebt fairen Wert für Evotec auf 11,60 Euro - 'Verkaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Evotec von 10,70 auf 11,60 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen.Nach den jüngsten starken Quartalszahlen habe der Wirkstoffforscher nun den Abschluss der Aptuit-Übernahme bekannt gegeben und diese in die aktualisierten Jahresziele einbezogen, schrieb Analyst Heinz Müller in einer Studie vom Donnerstag. Auch er passte seine Schätzungen entsprechend an. Auf dem aktuellen Kursniveau der Aktie überwögen derzeit aber die Risiken die Chancen./gl/ag Datum der Analyse: 17.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.