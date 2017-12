DZ Bank belässt Vonovia auf 'Kaufen' - Fairer Wert 46 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Vonovia nach der angekündigten Übernahme des österreichischen Immobilienunternehmens Buwog auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 46 Euro belassen.In Anbetracht des Synergiepotenzials sei der Angebotspreis von 29,05 Euro je Aktie in bar vertretbar, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem sei der Schritt strategisch sinnvoll. Laut Oblinger wird die Transaktion mit hoher Wahrscheinlichkeit erfolgreich verlaufen./ck/men Datum der Analyse: 18.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.