DZ Bank belässt Symrise auf 'Kaufen' - Fairer Wert 62 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Symrise auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 62 Euro belassen.Der Aromen- und Duftstoffhersteller dürfte auch 2017 ein überdurchschnittliches Wachstum erzielen, schrieb Analyst Thomas Maul in einer Studie vom Montag. Das Unternehmen habe gute Chancen für eine eine weitere Verbesserung der Profitabilität - zumal es auch weiterhin dazu in der Lage sein dürfte, steigende Rohstoffkosten an seine Kunden weiterzureichen./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.