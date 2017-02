DZ Bank belässt Munich Re auf 'Halten' - Fairer Wert 174 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Munich Re nach vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal 2016 auf "Halten" mit einem fairen Wert von 174 Euro belassen.Sowohl das operative Ergebnis als auch der Überschuss hätten enttäuscht, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer Studie vom Dienstag. Der Rückversicherer sei angesichts der andauernden Preiserosion in der Branche weiter mit einem schwierigen Marktumfeld konfrontiert. Die Dividendenerhöhung sei vor diesem Hintergrund aber ein Zeichen des Vertrauens in das mittelfristige Gewinnpotenzial und die Stärke der Bilanz./la/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.