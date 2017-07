DZ Bank belässt Lanxess auf 'Kaufen' - Fairer Wert 79 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktien des Chemiekonzerns Lanxess vor Zahlen für das zweite Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 79 Euro belassen.Das Jahr 2017 sei durch die Übernahmen der US-Unternehmen Chemours und Chemtura mit einem positiven Basiseffekt geprägt, schrieb Analyst Peter Spengler in einer Studie vom Mittwoch. Im zweiten Quartal sollten Vorratsabbau und Vorratsabwertungen im Zuge des Rohstoffkostenverfalls belasten, was aber keine Überraschung wäre. Durch die beiden Akquisitionen und die im nächsten Jahr anstehende Dekonsolidierung von Arlanxeo trete der Konzernumbau in eine neue Phase ein./gl/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.