DZ Bank belässt Hannover Rück auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 122 Euro belassen.Angesichts der jüngsten großen Schäden durch Katastrophen dürfte die jahrelange Preiserosion in der Rückversicherung beendet sein, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte rechnet bereits mit der Erneuerungsrunde von Verträgen per Januar 2018 mit steigenden Preisen. Davon dürften die Hannoveraner dank ihrer guten Ausstattung mit Kapital und ihrer Flexibilität profitieren./bek/la Datum der Analyse: 27.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.