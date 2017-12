DZ Bank belässt Deutsche Telekom auf 'Kaufen

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Telekom anlässlich der geplanten Fusion der niederländischen Mobilfunksparte mit jener von Tele 2 auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 18 Euro belassen.Angesichts der in Aussicht gestellten Synergien wäre dieser Deal eindeutig positiv für die Telekom, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings sei noch schwer abzuschätzen, welche konkreten regulatorischen Auflagen mit der Transaktion verbunden seien./edh/ck Datum der Analyse: 15.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.