DZ Bank belässt CTS Eventim auf 'Kaufen' - Fairer Wert 48 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für die Aktie des Ticketvermarkters CTS Eventim nach einer Kartellamtsentscheidung auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 48 Euro belassen.Die Untersagung von Exklusivvereinbarungen mit Veranstaltern und Vorverkaufsstellen dürfte die Wachstumsdynamik im Ticketing nur in sehr geringem Umfang beeinträchtigen, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/ajx Datum der Analyse: 06.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.