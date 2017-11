DZ Bank belässt BASF auf 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktien von BASF auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 105 Euro belassen.Eine Fusion des Öl- und Gasgeschäfts Wintershall mit dem Konkurrenten Dea und ein Ausstieg durch einen Börsengang wären positiv, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Ludwigshafener profitierten dann von geringeren Ergebnisschwankungen sowie einer geringeren weniger Abhängigkeit von den politischen Verhältnissen in Nordafrika und Russland. Zudem winke ein hoher Barmittelzufluss für Schuldenabbau, Sonderdividende und Zukäufe./ag/gl Datum der Analyse: 27.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.