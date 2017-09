DEMIRE: Wieder verlässlich auf dem richtigen Kurs

Nach der Enttäuschung der deutlich verfehlten Prognose im letzten Jahr sei DEMIRE im laufenden Jahr nach Darstellung von SMC-Research wieder verlässlich geworden. Die Analysten bezeichnen die vorgelegten Zahlen als erwartungsgemäß und halten sogar ein Übertreffen der FFO-Prognose für möglich. Auch bezüglich der angestrebten Profitabilitätsverbesserung sieht SMC-Research deutliche Fortschritte und konstatiert auf dieser Basis für die DEMIRE-Aktie ein deutliches Kurspotenzial.

Das Unternehmen habe für das erste Halbjahr Zahlen gemeldet, die nach Darstellung von SMC-Research im Rahmen der Erwartungen gelegen haben und die das Erreichen oder gar ein leichtes Übertreffen der FFO-Prognose wahrscheinlich erscheinen lassen.

Dies liege aber auch daran, dass die FFO-Zielsetzung in Relation zum Potenzial des Portfolios noch sehr moderat ausfalle. Um das zu ändern, habe DEMIRE bereits eine große unbesicherte Anleihe platziert und sie jüngst um weitere 130 Mio. Euro auf 400 Mio. Euro aufgestockt, um damit teurere Kreditinstrumente abzulösen. Allein diese Maßnahme solle ab dem nächsten Jahr einen FFO-Effekt von 6,6 Mio. Euro ermöglichen. Als noch wenig konkret bezeichnen die Analysten hingegen die Maßnahmen bezüglich der Vereinfachung der Konzern-, Kosten- und Steuerstrukturen. Die zuletzt gemeldete erfolgreiche Veräußerung einer Immobilie durch den Fair Value-Teilkonzern, mit der die Abwicklung eines weiteren Fonds und damit die Verschlankung der Strukturen von Fair Value ermöglicht werde, stelle zwar einen wichtigen Fortschritt dar, betreffe aber eben nur den Teilkonzern, der ohnehin deutlich bessere Profitabilitätswerte aufweise. Noch wichtiger werde es deswegen nach Einschätzung von SMC-Research sein, mit welchen Maßnahmen die Profitabilität des „Kernkonzerns“ verbessert werden solle. Auch bezüglich des Hauptbestandteils des neuen Strategieprogramms DEMIRE 2.0, der angestrebten Verdopplung des Portfoliovolumens auf 2 Mrd. Euro, mit der Größendegressionsvorteile vor allem im Personalbereich realisiert werden sollen, sei noch wenig bekannt. Allerdings habe das Unternehmen mitgeteilt, über eine attraktive Pipeline zu verfügen und sich bereits in konkreten Verhandlungen über erste Zukäufe zu befinden. Auch das Volumen der jüngsten Anleihenaufstockung, das um ca. 35 Mio. Euro über den Refinanzierungsbedarf zur Ablösung von Altkrediten gelegen habe, habe DEMIRE mit konkret geplanten Zukäufen begründet. Insofern rechnen die Analysten von SMC-Research zeitnah mit entsprechenden Meldungen.

Da sie ihre Schätzungen aber wie bisher auf Basis eines unveränderten Portfolios modelliert haben, sehen die Analysten die aus dem angekündigten Wachstum resultierenden Wertpotenziale als eine zusätzliche Upside-Chance zu dem Aufwärtspotenzial, das sie bereits auf Basis des bestehenden Portfolios ermittelt haben. Dieses speise sich vor allem aus der Erwartung einer deutlich steigenden Profitabilität, die eine schrittweise Schließung der Bewertungslücke zum Branchendurchschnitt ermöglichen sollte. Auf dieser Basis sieht SMC-Research den fairen Wert nun bei 4,50 Euro je Aktie und bestätigt sein „Buy“-Rating.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

