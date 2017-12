DEMIRE: FFO-Verbesserung klar erkennbar

SMC-Research sieht in den Neunmonatszahlen der Deutschen Mittelstand Real Estate AG (DEMIRE) klare Anzeichen einer verbesserten Profitabilität und damit die ersten Effekte der vom Unternehmen eingeleiteten Maßnahmen. Ihre volle Wirkung sollen diese aber laut SMC-Research erst im nächsten Jahr entfalten, weswegen die Analysten für 2018 einen kräftigen Ergebnissprung erwarten.

DEMIRE habe in den letzten Monaten mehrere Weichenstellungen des Programms DEMIRE 2.0 umgesetzt, mit dem das Unternehmen weiter auf ein Portfoliovolumen von 2 Mrd. Euro wachsen und vor allem profitabler werden wolle. Dazu zähle laut SMC-Research die Umfinanzierung eines großen Teils der Finanzverbindlichkeiten, wodurch der Durchschnittszins auf 3,0 Prozent reduziert worden sei, sowie die auf der außerordentlichen Hauptversammlung beschlossene Vereinfachung der Konzernstruktur, von der sich der Vorstand hohe Kosteneinsparungen sowie eine spürbar reduzierte Steuerlast verspreche.

Beide Maßnahmen sollten nach Auffassung des Analystenteams dazu beitragen, das FFO-Ergebnis zu erhöhen. Erste Erfolge seien bereits im laufenden Jahr sichtbar. Nach neun Monaten habe das FFO-Ergebnis um 32 Prozent auf 9,2 Mio. Euro erhöht werden können, wofür hauptsächlich der reduzierte Steueraufwand verantwortlich gewesen sei. Auf dieser Basis habe DEMIRE die diesjährige FFO-Prognose auf 11 bis 12 Mio. Euro angehoben.

Dass der Aktienkurs in Summe der letzten Monate dennoch auf der Stelle trete und die DEMIRE-Aktie weiterhin mit einem fast 20-prozentigen Discount zum NAV gehandelt werde, dürfte nach Einschätzung der Analysten auch an den wiederholten Wechseln in den Führungsorganen des Unternehmens liegen. Sollte nun wieder eine größere Kontinuität erkennbar und gleichzeitig der Kurs der Profitabilitätssteigerung fortgesetzt werden, trauen die Analysten der DEMIRE-Aktie aber weiteres Potenzial bis zu dem Kursziel von 4,70 Euro zu. Sein Rating für die DEMIRE-Aktie belässt SMC-Research deswegen auf „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

