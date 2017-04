DEFAMA: Starkes erstes Quartal überzeugt

Die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG habe laut SRC Research mit den Eckdaten zum ersten Quartal sowohl eine gute Steigerung des Umsatzes als auch des Ergebnisses ausweisen können. In den kommenden Monaten werde mit weiteren Zukäufen und steigenden Ergebnissen gerechnet. Das Rating sei wegen der guten Kursentwicklung gesenkt worden.

Das Unternehmen habe gestern Eckdaten zum ersten Quartal 2017 veröffentlicht und könne gemäß SRC Research eine gute Steigerung von Umsatz und Ergebnis ausweisen. Der Umsatz des Unternehmens sei um fast 60 Prozent von 670 Tsd. Euro auf rund 1,1 Mio. Euro angestiegen, während das EBITDA von 463 Tsd. Euro auf knapp 700 Tsd. Euro gestiegen sei. Der Vorsteuergewinn (296 Tsd. Euro) und das Nettoergebnis (236 Tsd. Euro) haben sich laut SRC Research aufgrund der höheren Personalkosten sowie Einmalkosten weniger stark entwickelt und seien lediglich um 23 Prozent gestiegen.

Bereits in der vergangenen Woche, am 13. April, habe DEFAMA die Akquisition des lukrativen Westerwald-Portfolios verkündet. Hierbei handle es sich um drei Einzelhandelszentren im nördlichen Rheinland-Pfalz mit einer vermietbaren Fläche von rund 6.300 Quadratmetern. Mit Nettomieterträgen von rund 680 Tsd. Euro belaufe sich die Rendite des neuen Portfolios bei einem Kaufpreis von ca. 6,2 Mio. Euro auf hohe 11 Prozent. Der Ankermieter in allen drei Objekten sei die namhafte Supermarktkette Norma.

Im Hinblick auf das Gesamtjahr gehe das Researchhaus davon aus, dass das Ergebnis des ersten Quartals in den folgenden Quartalen jeweils noch deutlich übertroffen werde. Die im Januar getätigten Zukäufe in Büdelsdorf und Wittenburg werden nach Einschätzung der Analysten im Laufe des zweiten Quartals erstmals zu den Einnahmen beitragen und somit rechne SRC Research ab dem dritten Quartal noch mit einer zusätzlichen Stärkung durch das Closing des Westerwald-Portfolios.

Mit einem aktuellen Kassenbestand von über 4 Mio. Euro seien weitere Zukäufe in den kommenden Monaten wahrscheinlich, weshalb auch die Erwartung der Analysten eines FFO von rund 2,5 Mio. Euro sowie eines Nettogewinns von rund 1,5 Mio. Euro weiterhin über der Guidance des Unternehmens liege. Das Kursziel von 7,50 Euro werde weiterhin bestätigt. Aufgrund der sehr guten Entwicklung der Aktie (plus 15 Prozent seit Jahresbeginn) senke SRC Research das Rating von „Buy“ auf „Accumulate“.

