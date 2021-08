DBAG: Spielraum für weitere Transaktionen

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Beteiligungs AG":

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2020/21 (per 30.9.) ein Konzernergebnis von 132 Mio. Euro erzielt und die im Juli angehobene Prognose für das Gesamtjahr bekräftig. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen im Geschäftsbereich Private Equity Investments den Nettovermögenswert seit Geschäftsjahresende 2019/20 um nahezu 50 Prozent ausgebaut. Hierin inbegriffen seien zum einen die Erlöse aus der im Mai erfolgten Bezugsrechtskapitalerhöhung von rund 100 Mio. Euro sowie nahezu 60 Mio. Euro aus dem operativen Geschäft. Der Nettovermögenswert je Aktie habe sich unter Berücksichtigung der Kapitalerhöhung im dritten Quartal auf 33,12 Euro (zuvor: 30,90 Euro) deutlich verbessert.

Im Segment Fondsberatung seien in den ersten 9 Monaten Erträge von rund 33 Mio. Euro erzielt worden, was zu einem Ergebnis von nahezu 14 Mio. Euro geführt habe. Alles in allem sei das Konzernergebnis somit auf 132 Mio. Euro bzw. 7,89 Euro je Aktie (9M 2019/20: -25 Mio. Euro bzw. -1,58 Euro) gestiegen. Für den restlichen Jahresverlauf gehe das Analystenteam von weiteren lukrativen Transaktionen aus. Der finanzielle Spielraum hierfür sei jedenfalls nach der Kapitalerhöhung und den kommenden Mittelzuflüssen aus der blikk Veräußerung gegeben. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 48,00 Euro und erneuern die Kaufempfehlung mit dem Rating „Buy“.



