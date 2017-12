Credit Suisse senkt Ziel für PSA auf 20,30 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für PSA anlässlich einer Tarifeinigung der deutschen Konzerntochter Opel von 22,50 auf 20,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Die soziale Rahmenvereinbarung zum Arbeitsplatzabbau werde die Integration von Opel in den französischen Autokonzern beschleunigen, schrieb Analyst Daniel Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Studie. In Erwartung eines schwächelnden britischen Absatzmarktes sowie höherer Kosten zur CO2-Reduzierung habe er aber seine Gewinnprognosen für PSA reduziert./edh/la Datum der Analyse: 21.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.