Credit Suisse senkt US Steel auf 'Neutral' - Ziel 30 US-Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "US Steel":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat US Steel von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 24 auf 30 US-Dollar angehoben.Auch das erhöhte Kursziel sei fast erreicht, schrieb Analyst Curt Woodworth in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Der Experte erwartet zudem 2017 einigen Gegenwind von der Kostenseite. Seine Einstufung für die US-Stahlbranche insgesamt senkte er auf "Market Weight"./ag/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.