Credit Suisse hebt Ziel für Total auf 47 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Total von 46 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Nach teils hochgesetzten bankeigenen Ölpreis-Schätzungen und gesenkten Gaspreis-Prognosen in den USA habe er seine Erwartungen für die europäischen Ölkonzerne überarbeitet, schrieb Analyst Thomas Adolff in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie./ck/edh Datum der Analyse: 11.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.