Credit Suisse hebt Ziel für Nike auf 154 Dollar - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Nike nach Geschäftszahlen von 136 auf 154 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Der Umsatz und die Bruttomarge hätten dem Unternehmen zu einem deutlich besseren Gewinn je Aktie verholfen als erwartet, schrieb Analyst Michael Binetti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Als noch stärkerer Kurstreiber dürften sich aber die klaren Signale des Lifestyle- und Sportartikelkonzerns entpuppen, dass die Profitabilität mittel- und langfristig zunehmen dürfte./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2020 / 03:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.