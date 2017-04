Credit Suisse hebt Ziel für LVMH auf 225 Euro - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für LVMH nach Umsatzzahlen von 215 auf 225 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Nach den starken Erlösen im ersten Quartal des Luxusgüterherstellers habe er seine Schätzungen für die Ergebnisse je Aktie der Jahre 2017 bis 2019 um durchschnittlich 5 Prozent angehoben, schrieb Analyst Guillaume Gauvillé in einer Studie vom Dienstag. Er hob zudem hervor, dass die starken Zahlen auf Absatzsteigerungen zurückzuführen seien, da es in den vergangenen 12 Monaten in den wichtigsten Endmärkten des Konzerns keine Preiserhöhungen gegeben habe./ck/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.