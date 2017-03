Credit Suisse hebt Ziel für Airbus auf 76 Euro - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus Group SE":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Airbus von 74 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern dürfte die Markterwartungen in puncto steigender freier Mittelzuflüsse (FCF) in den Jahren 2018 bis 2020 erfüllen, schrieb Analyst Olivier Brochet in einer Studie vom Dienstag. Die bereinigte FCF-Entwicklung sei 2016 stark gewesen./mis/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.