Credit Suisse hebt Ziel für Ado Properties - 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "ADO Properties S.A.":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Ado Properties nach dem jüngsten Kursanstieg von 40,80 auf 45,00 Euro erhöht und die Einstufung auf "Outperform" belassen.Der Baukonzern Shikun & Binui wolle seinen Anteil an dem Immobilienunternehmen auf mehr als 50 Prozent erhöhen, was jüngst wohl auch die Aufmerksamkeit zweier anderer Investoren auf sich gezogen habe, schrieb Analyst Marios Pastou in einer Studie vom Freitag. Derweil dürfte der Nettoinventarwert weiter zulegen./la/gl Datum der Analyse: 01.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.