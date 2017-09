Credit Suisse hebt Nestle-Ziel auf 76 Franken - 'Underperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé SA":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Nestle vor der ersten Investorenveranstaltung mit dem neuen Konzernchef von 75 auf 76 Franken angehoben.Die Einstufung ließ Analyst Alan Erskine in einer Studie vom Mittwoch aber auf "Underperform". Er erwartet eine Zielspanne für die mittelfristige Margenentwicklung, deren Mittelpunkt aber eher am unteren Rand der Marktprognosen liegen dürfte. Er hob seine Gewinnschätzungen wegen der Franken-Schwäche etwas an, bleibt aber vorsichtig./ag/ajx Datum der Analyse: 20.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.