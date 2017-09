Credit Suisse belässt Thyssenkrupp auf 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Thyssenkrupp nach der grundsätzlichen Einigung mit Tata Steel über eine Zusammenlegung des europäischen Stahlgeschäfts auf "Outperform" mit einem Kursziel von 35,30 Euro belassen.Dies habe er in etwa auch so erwartet, schrieb Analyst Michael Shillaker in einer Studie vom Donnerstag. Das Management habe jedoch eine Kapitalerhöhung nicht ausgeschlossen. Daher sei die Aktie kurzfristig sicher anfällig./ajx/ag Datum der Analyse: 21.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.