Credit Suisse belässt Thyssenkrupp auf 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Credit Suisse hat Thyssenkrupp nach dem jüngsten Kostensprung für Kokskohle auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen.Durch den Wirbelsturm Debbie in Australien verursachte Lieferausfälle hätten den Kohlepreis in nur einer Woche um mehr als 75 Prozent steigen lassen, schrieb Analyst Michael Shillaker in einer Studie vom Dienstag. Vor diesem Hintergrund erinnerte er daran, dass aufgrund des letzten Preissprungs bei Hüttenkohle im Jahr 2016 die Aktienkurse europäischer Stahlhersteller um rund 58 Prozent angezogen seien. Thyssenkrupp und ArcelorMittal bieben seine Favoriten im Karbonstahl-Markt./ck/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.