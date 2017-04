Credit Suisse belässt RWE auf 'Outperform' - Ziel 14,70 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "RWE St":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 14,70 Euro belassen.Neben Uniper, der Kraftwerksabspaltung von Eon, zähle auch die Aktie des Essener Versorgers RWE zu seinen am stärksten präferierten Aktien innerhalb der Branche in Mitteleuropa, schrieb Analyst Vincent Gilles in einer am Montagabend vorgelegten Studie./ck/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.