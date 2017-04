Credit Suisse belässt Klöckner & Co auf 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Klöckner & Co nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 12,70 Euro belassen.Der Stahlhändler habe weitgehend wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Michael Shillaker in einer Studie vom Donnerstag. Vom dritten Quartal an könnten die Gewinne jedoch unter Druck geraten, da sich die Nachfrage dann saisonbedingt abschwächen dürfte./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.