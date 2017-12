Commerzbank senkt Ziel für Hornbach Holding auf 81,50 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat das Kursziel für die Hornbach Holding von 84,80 auf 81,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen.Weil der Do-it-yourself-Trend in Deutschland abflaue, müsse man in Bezug auf Umsatz und operatives Ergebnis für den Baumarkt-Konzern etwas vorsichtiger sein, schrieb Analyst Jürgen Elfers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Immerhin laufe das Europa-Geschäft aber rund./kro/das Datum der Analyse: 08.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.