Commerzbank nimmt Hochtief mit 'Buy' wieder auf - Ziel 177 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat Hochtief mit "Buy" und einem Kursziel von 177 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen.Die geplante Übernahme des spanischen Mautstraßenbetreiber Abertis berge für den Baukonzern großes Gewinn- und Wertsteigerungspotenzial, schrieb Analyst Norbert Kretlow in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hält einen Anstieg des Gewinns je Aktien um 80 bis 90 Prozent von 2018 bis 2020 sowie eine Dividendenrendite von 8 bis 9 Prozent für möglich. Größtes Risiko bleibe vorerst ein Bietergefecht mit Atlantia um Abertis./mis/gl Datum der Analyse: 27.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.