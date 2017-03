Commerzbank nimmt Deutsche Euroshop mit 'Hold' wieder auf

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche EuroShop":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat Deutsche Euroshop mit "Hold" und einem Kursziel von 39,80 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen.Der Betreiber von Shoppingzentren biete eine solide Anlagemöglichkeit in einem auf Langfristigkeit ausgerichteten Geschäftsfeld, schrieb der nun zuständige Analyst Tom Carstairs in einer Studie vom Mittwoch. Die Umsätze könnten gut prognostiziert werden, was für ein stabiles Gewinnprofil sorge. Die Übernahme eines Einkaufzentrums in der Tschechischen Republik eröffne zwar verbesserte Wachstumsaussichten, erhöhe aber auch das Länderrisiko./la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.