Commerzbank hebt Ziel für Zurich auf 290 Franken - 'Reduce'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat das Kursziel für Zurich Insurance Group von 285 auf 290 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Reduce" belassen.Die Übernahme des australischen Lebensversicherers OnePath scheine auf den ersten Blick teuer, mache aber strategisch Sinn, schrieb Analyst Michael Haid in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Durch den Deal steige Zurich zum führenden Lebensversicherer in Australien auf./kro/mis Datum der Analyse: 14.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.