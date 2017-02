Commerzbank hebt Ziel für Stada auf 58 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Stada":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat das Kursziel für Stada von 43 auf 58 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen.Analyst Daniel Wendorff fragt sich in einer Studie vom Freitag, wie sich eine Übernahme des Generikaherstellers für Finanzinvestoren auf dem aktuellen Kursniveau plus Übernahmeprämie lohnen soll. Für einen Wettbewerber, wie die in der Presse erwähnte Mylan, wäre dies möglicherweise etwas anderes. Dies sei aber rein spekulativ. Wendorff sieht kaum zusätzliches Potenzial, die Diskussionen um einen möglichen Bieterkampf würden den Kurs aber nach unten absichern./ag/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.