Commerzbank hebt Ziel für SAF-Holland auf 14,80 Euro - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat das Kursziel für SAF-Holland von 12,00 auf 14,80 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen.Analyst Sascha Gommel bezog sich in einer Studie vom Mittwoch auf die vom Lkw-Zulieferer geplante Zusammenlegung von Produktionsstätten in den USA, die mit einmaligen Restrukturierungskosten einhergeht. Gommel reduzierte daraufhin seine Prognose für den Gewinn je Aktie in diesem Jahr. Allerdings dürften die angekündigten Maßnahmen mittelfristig die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens sichern./la/stb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.