Commerzbank hebt Sartorius auf 'Buy' und Ziel auf 90 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat Sartorius nach dem angekündigten Kauf des US-Unternehmens Essen BioScience von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 72 auf 90 Euro angehoben.Analyst Daniel Wendorff bezeichnete das Vorhaben in einer Studie vom Mittwoch als "exzellent". Der Labor- und Pharmazulieferer stärke damit seine Präsenz in einem besonders attraktiven Bereich. Wendorff passte seine Gewinnschätzung je Aktie für 2017 nach oben an und empfiehlt die Aktie nun aufgrund eines verbesserten Wachstumsprofils zum Kauf./tih/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.