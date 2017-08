Commerzbank hebt Lufthansa auf 'Hold' und Ziel auf 21 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat Lufthansa nach einem Analystenwechsel von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 14 auf 21 Euro angehoben.Die Aktien der Fluggesellschaft seien nunmehr fair bewertet, schrieb der jetzt zuständige Experte Malte Schulz in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Bei den Papieren stünden Chancen und Risiken in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander. Alles in allem sei die Nachfrage weiter solide, wenngleich die Wachstumsdynanik des ersten Halbjahres sich in der zweiten Jahreshälft wohl nicht so stark fortsetzen werde./la/mis Datum der Analyse: 10.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.