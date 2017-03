Commerzbank hebt Adidas auf 'Buy' und erhöht Ziel auf 210 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat Adidas nach einem Investorentag von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 167 auf 210 Euro angehoben.Der Sportartikelhersteller dürfte länger im Wachstumsmodus bleiben als gedacht, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Dank der Initiativen rund um das Thema Schnelligkeit und der Veränderungen in der Organisation dürfte es dem Konzern gelingen, die Begehrtheit der Marke weiter zu steigern und das richtige Produkt zur rechten Zeit im Markt zu haben./she/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.