Commerzbank belässt Zooplus auf 'Buy' - Ziel 158 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Zooplus nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 158 Euro belassen.Die Erlöse hätten sich im ersten Quartal erwartungsgemäß stark entwickelt, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer Studie vom Donnerstag. Der Online-Händler gewinne bei Tierbedarf weiter Marktanteile. Außerdem sei auch der Nachrichtenfluss in puncto Übernahmeaktivitäten in der Branche positiv für Zooplus./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.