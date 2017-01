Commerzbank belässt Zalando auf 'Buy' - Ziel 48 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat Zalando nach einem Zwischenbericht des britischen Online-Einzelhändlers Asos auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen.Für Zalando ließen sich positive Rückschlüsse ziehen, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer Studie vom Donnerstag. Die Ergebnisse von Asos zeigten, dass es immer noch möglich sei, in der europäischen Online-Modebranche schnelles Wachstum zu erzielen - auch wenn Amazon derzeit in diesen Bereich vorpresche./tih/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.