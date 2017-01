Commerzbank belässt Volkswagen-Vorzüge (VW) auf 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) nach der Genehmigung des Vergleichs mit US-Autohändlern durch ein Gericht auf "Hold" mit einem Kursziel von 137 Euro belassen.Dies schrieb Analyst Sascha Gommel in einer Studie vom Dienstag. Dass der zuständige Richter in den USA den Vergleich durchwinke, sei weithin erwartet worden, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer Studie vom Dienstag. Damit habe sich der Wolfsburger Autobauer bisher verpflichtet, bis zu 22 Milliarden Dollar für die Beilegung des US-Dieselskandals zu zahlen./tav/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.