Commerzbank belässt Thyssenkrupp auf 'Buy' - Ziel 32 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach einem Kapitalmarkttag der Aufzugsparte auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen.Die Veranstaltung habe die Innovationen des Konzerns in diesem Geschäft gezeigt, schrieb Analyst Ingo-Martin Schachel in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem hätten die Präsentationen des Managements hohe Zuversicht erkennen lassen, dass der Zuammenschluss des europäischen Stahlgeschäfts mit dem von Tata Steel erfolgreich über die Bühne gehen werde./ajx/zb Datum der Analyse: 11.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.