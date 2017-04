Commerzbank belässt Sixt auf 'Hold' - Ziel 55 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Sixt St":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Sixt nach einer Analystenkonferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen.Das Management des Autovermieters bleibe zuversichtlich, dass das US-Geschäft in diesem Jahr in die Gewinnzone zurückkehren könne, schrieb Analystin Sabrina Taneja in einer Studie vom Donnerstag. Allerdings stiegen die Kosten in Italien, nachdem Sixt in diesem Jahr dort neue Filialen eröffnen will. Taneja erhöhte ihre Prognosen für das Vorsteuerergebnis in den Jahren 2017 und 2018./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.