Commerzbank belässt Sixt auf 'Hold' - Ziel 55 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Sixt nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen.Das vierte Quartal des Autovermieters sei stark ausgefallen, schrieb Analystin Sabrina Taneja in einer Studie vom Donnerstag. Wegen höherer operativer Ausgaben und einer Normalisierung des Wachstums in Spanien und Frankreich rechne sie in diesem Jahr aber nur mit einem gebremsten Gewinnwachstum. Auch weil Sixt deutlich höher bewertet sei als die Konkurrenz, bleibe es beim neutralen Votum./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.