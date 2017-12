Commerzbank belässt SGL Group auf 'Reduce' - Ziel 9 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "SGL Carbon":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für SGL Group nach der Abstufung vom Vortag auf "Reduce" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen.Bosch habe ihre vorsichtige Meinung zur Lithium-Ionen-Technologie bei Batterien in einem Presseinterview bestätigt, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Expertin geht weiter davon aus, dass Feststoffbatterien der aktuellen Technologie bereits mittelfristig den Rang ablaufen. SGL Group ist nach eigenen Angaben ein führender Produzent von Graphit-Anodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien. 2016 standen nach Berechnungen der Commerzbank-Expertin etwa 7 Prozent des SGL-Konzernumsatzes im Zusammenhang mit der Lithium-Ionen-Technik./ag/zb Datum der Analyse: 15.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.