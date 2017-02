Commerzbank belässt Munich Re auf 'Reduce' - Ziel 175 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Commerzbank hat Munich Re nach vorläufigen Zahlen für das vierte Quartal 2016 auf "Reduce" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen.Der Rückversicherer habe alles in allem wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Michael Haid in einer Studie vom Mittwoch. Die Investmentrenditen und die versicherungstechnischen Gewinne im Nichtlebengeschäft blieben derweil unter Druck. Die Profitabilität dürfte sich in diesem Jahr weiter verschlechtern./la/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.