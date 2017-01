Commerzbank belässt Lufthansa auf 'Reduce' - Ziel 9 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Lufthansa nach einem Pressebericht über einen möglichen Einstieg von Etihad bei der deutschen Flugegesellschaft auf "Reduce" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen.Eine kleinere Beteiligung der Abu-Dhabi-Airline an der Lufthansa sei vorstellbar, in der kolportierten Größenordnung von 30 bis 40 Prozent aber nicht, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer Studie vom Mittwoch./edh/stb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.