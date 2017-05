Commerzbank belässt Hugo Boss auf 'Buy' - Ziel 76 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen.Der Gewinn sei höher ausgefallen als am Markt erwartet, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer Studie vom Mittwoch. Zudem seien die Gewinne nach vier Quartalen nun zum ersten mal wieder gestiegen, lobte er. Das flächenbereinigte Wachstum des Modeherstellers sollte in den kommenden Quartalen anziehen. Riemann blieb bei seiner positiven Haltung./ajx/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.