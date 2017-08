Commerzbank belässt Hochtief auf 'Reduce' - Ziel 117 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hochtief":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat Hochtief nach Spekulationen in der spanischen Zeitung "El Pais" über eine Übernahme des Infrastrukturunternehmens Abertis auf "Reduce" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen.Der Baukonzern könnte laut dem Bericht dafür 3 Milliarden Euro in Schulden und 3 Milliarden Euro durch eine Kapitalerhöhung aufnehmen müssen, schrieb Analyst Norbert Kretlow in einer Studie vom Donnerstag. Er glaube aber, dass der Markt zu optimistisch sei hinsichtlich einer Übernahmeprämie./ck/das Datum der Analyse: 03.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.