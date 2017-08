Commerzbank belässt HeidelbergCement auf 'Reduce' - Ziel 83 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat HeidelbergCement nach Zahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen.Der Baustoffkonzern habe im zweiten Quartal die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Norbert Kretlow in einer Studie vom Dienstag. Den bestätigten Ausblick hält er für erreichbar. Doch für die Aktie bleibt er skeptisch, da er in Großbritannien einen Geschäftsrückgang und in den USA die Gefahr einer nachlassenden Dynamik sieht./gl/ajx Datum der Analyse: 01.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.