Commerzbank belässt Gea Group auf 'Hold' - Ziel 45 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Gea Group auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen.Negative Nachrichten aus der milchverarbeitenden Industrie bestätigten seine Einschätzung, dass der Anlagenbauer mit einer schleppenden Entwicklung in diesem Bereich zu kämpfen habe, schrieb Analyst Sebastian Growe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/zb Datum der Analyse: 07.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.