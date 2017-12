Commerzbank belässt Fraport auf 'Hold' - Ziel 81 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Fraport nach Verkehrszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen.Die November-Kennziffern des Flughafenbetreibers seien durch die Bank stark ausgefallen, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die operative Entwicklung am Frankfurter Flughafen sei mit einem bereinigten Passagierplus von 11,8 Prozent sogar exzellent gewesen./edh/ck Datum der Analyse: 12.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.