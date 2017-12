Commerzbank belässt Compugroup Medical auf 'Buy' - Ziel 62 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Compugroup auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen.Die jüngste Gewinnwarnung ändere nichts am grundlegenden Investmenturteil, schrieb Analystin Victoria Kruchevska in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vielmehr biete sie nun jenen eine Einstiegsmöglichkeit, die auf die langfristigen Aussichten des Medizinsoftware-Anbieters baue./kro/mis Datum der Analyse: 14.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.